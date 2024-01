Roma, nuova viabilità alla Stazione Termini. Quando si parte e come cambierà

Martina Zanchi 18 gennaio 2024 a

a

a

Tra quattro giorni una nuova rivoluzione del traffico legata al cantiere di piazza dei Cinquecento stravolgerà il quadrante tra la stazione Termini e l’Esquilino. Ma se si rivelerà un successo organizzativo, o al contrario lo sfacelo completo della viabilità, dipenderà dalla riuscita del Piano del traffico approvato ieri in accordo tra polizia locale, Campidoglio e Anas, che sta svolgendo i lavori. Partiamo dalla novità principale: da lunedì e fino a cessate esigenze su via Giolitti potranno transitare soltanto i bus, i taxi e i residenti, mentre per i commercianti si sta pensando di creare corridoi protetti. Da via Rattazzi in poi, invece, saranno banditi tutti gli altri veicoli privati che dovranno svoltare sulle strade interne, seguendo un percorso che condurrà fino a via Cavour e agli altri assi principali. Anche gli utenti dei mezzi pubblici dovranno abituarsi ad alcune novità: a partire dalle 5.30 di lunedì infatti Atac modificherà i capolinea attivandone tre provvisori. Ma che l’entrata in vigore della nuova viabilità rischi di essere una bomba a orologeria non è un mistero nessuno. Tanto che il comandante dei vigili di Roma, Mario De Sclavis, ha disposto la presenza di oltre 50 agenti al giorno almeno la prima settimana. E tra turni pomeridiani e serali le pattuglie impegnate saranno più di quaranta.

NUOVA VIABILITÀ - Da lunedì, quindi, su via Giolitti le auto private provenienti dal sottopasso Turbigo dovranno svoltare a sinistra in via Rattazzi. Di conseguenza su alcuni tratti di via Gioberti l’accesso sarà limitato, mentre via da via Cattaneo svoltando a destra via Giolitti sarà percorribile per un breve tratto. Prevista poi l’istituzione di nuove preferenziali, sensi unici e svolte obbligate in piazza Manfredo Fanti, via Cattaneo, via Cialdini, piazza di Santa Maria Maggiore, via Farini e via Amendola. Nella zona intanto sono già state posizionate transenne e avvisi.

GLI AUTOBUS - Percorsi modificati per le linee 38, 82, 223, 910 mentre dei tre capolinea provvisori il primo sarà adiacente alla grande pensilina della stazione, il secondo alle spalle del cantiere e davanti all’ingresso della metro B, il terzo in viale De Nicola. Disattivata la fermata di via Gioberti, angolo via Giolitti. Tutte le informazioni sono sul sito di Atac che comunque ha disposto la presenza di operatori in piazza a disposizione dei viaggiatori. Dettagli sulla nuova viabilità sono invece sul portale Luceverde. Non resta che sperare che il prossimo non sia un lunedì nero per i romani, già stravolti da decine di cantieri attivi contemporaneamente.