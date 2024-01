Idroscalo di Ostia, scoppia un maxi-incendio: 20 evacuati e 4 intossicati

Massimiliano Gobbi 15 gennaio 2024 a

Incendio di autovetture, baracche e materiali di risulta questa notte all'Idroscalo di Ostia, 20 persone evacuate e 4 intossicati. È il bilancio dell'inferno di fuoco avvenuto oggi, intorno alle ore 3.20 dove, per cause in corso di accertamento è scoppiato un maxi rogo in via degli Aliscafi 4, nel X Municipio di Roma Capitale. Lanciato l'allarme, la sala operatoria del comando dei vigili del fuoco di Roma ha inviato sul posto sette squadre provenienti dalle sedi di Ostia, Eur, Ostiense, Fiumicino e Nomentano e funzionario di servizio, mettendo in sicurezza circa 20 persone, due delle quali trasportate in codice giallo e verde all'Ospedale Grassi.

Quattro al momento le persone intossicate dal fumo, con 2 anziani portati fuori dalle fiamme dagli agenti della polizia di Stato, intervenuta sul posto insieme anche al personale di Roma Capitale e protezione civile. Al momento la situazione è in via di risoluzione con le operazioni di smassamento e raffreddamento dei materiali. "Non sono ancora chiare le dinamiche del rogo, tuttavia non appena giunti sul posto - dichiara Riccardo Ciofi dal sindacato dei vigili del fuoco - i colleghi hanno iniziato le operazioni di spegnimento dell’incendio di accumuli di materiale di risulta, autovetture, baracche ed è stato necessario, ulteriormente, inviare sul posto anche tre autobotti e una autoscala per spegnere le fiamme data l’entità dell’evento che interessava un’area molto vasta". All’interno del sito sono state recuperate anche delle bombole e sono tutt’ora in corso le operazioni di bonifica da parte dei vigili del fuoco. Ignote le cause, non è esclusa l'ipotesi di un corto circuito.