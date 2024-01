Roma, morto e ferito nell'agguato a Corviale

15 gennaio 2024 a

Diventa un omicidio la sparatoria avvenuta a Corviale, periferia di Roma. L’uomo ferito con un proiettile al torace, un italiano di 33 anni, è infatti deceduto. L’altro, un 30enne sempre italiano, ferito alla gamba, è stato portato al San Camillo.

Sul posto i carabinieri del Nucleo Investigativo di via In Selci per i rilievi tecnico scientifici. Si attende l’arrivo del magistrato e del medico legale.