Derby Lazio-Roma, tifoso giallorosso accoltellato all'addome in un pub: è in rianimazione

11 gennaio 2024 a

a

a

Un gruppo di ultrà della Lazio, dopo la vittoria del derby con la Roma, sono entrati nel ‘Clover pub’ di viale Angelico - poco distante dallo Stadio Olimpico - e hanno accoltellato all’addome un tifoso della Roma di 30 anni. I tifosi biancocelesti sono entrati nel locale armati di bastoni e, dopo aver danneggiato gli arredi e accoltellato un cliente, hanno picchiato il proprietario intervenuto per bloccarli. Il 30enne è stato ferito all’addome e ricoverato in terapia intensiva. Non sarebbe in pericolo di vita.

Video su questo argomento Derby Lazio-Roma, lancio di petardi sugli spalti

Sull’episodio indaga la polizia: gli agenti sono intervenuti dopo una segnalazione di una rissa. L’uomo accoltellato è stato soccorso e poi trasportato in codice rosso all’ospedale Santo Spirito dove è ricoverato, in rianimazione ma non in pericolo di vita. Anche il titolare del locale avrebbe riportato lievi lesioni probabilmente nel tentativo di intervenire. Una serata più che movimentata quella andata in scena ieri sia durante che dopo la partita di Coppa Italia tra gli uomini di Maurizio Sarri e quelli di José Mourinho.