Ferragni, vandalizzato il negozio di Roma: "Truffatrice" "Bandita"

Chiara Ferragni, dopo lo scandalo del pandoro e delle uova di Pasqua, è diventata il bersaglio di molti. La maxi-multa, il videomessaggio di scuse, l'assenza dai social: ogni dettaglio di questa vicenda indispettisce. Oggi alcuni detrattori sono passati dalle parole ai fatti. Il 2024 per l'imprenditrice si apre con le parole "Truffatrice" e "Bandita". Questi sono i due termini apparsi rispettivamente sulla vetrina e sulla targa del negozio dell'influencer collocato in via del Babuino, a Roma. Tutto è stato ripreso da un utente di TikTok che, sul social, ha pubblicato il video . In una giornata di festa, molti sono stati i cittadini e i turisti che hanno scelto di passeggiare nelle arterie centrali della Capitale. Tra questi c'è stato chi ha notato l'attacco al negozio. I frequentatori del web hanno subito commentato quanto visualizzato sui dispositivi. "Giustissimo", commenta qualcuno.