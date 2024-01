Chiara Ferragni, l'analisi dell'esperto: "Temi sociali? Non la passa liscia"

01 gennaio 2024 a

a

a

Dopo essere sparita dai social per giorni, Chiara Ferragni è riapparsa. Dove? In un video pubblicato dal marito Fedez sul suo profilo ufficiale. Vestito rosso, sorriso largo. Almeno stando a quanto si intuisce dal filmato, l'influencer sembra stia affrontando la bufera che l'ha travolta con l'appoggio dei cari. Le nuove immagini dell'imprenditrice digitale hanno sollevato un vero e proprio polverone. Molti follower non hanno approvato la scelta di mostrarsi senza commentare la vicenda dopo l'allargamento dell'inchiesta alle uova di Pasqua. Ma cosa ne pensano gli esperti di marketing? Quale strategia dovrebbe mettere in atto Ferragni? Secondo Roberto Esposito, che ha concesso il suo parere al quotidiano Il Messaggero, "non può restare in silenzio (per ogni giorno che passa il suo ritorno diventa più difficile) e qualunque nuova presa di posizione rischia di essere smontata".

“Risultati deludenti”, lo sfogo del gioielliere: ennesimo flop di Chiara Ferragni

Quali sono i consigli dell'imprenditore ed esperto di strategie di comunicazione? "Uno degli errori più evidenti è aver scelto le persone di cui circondarsi durante l'emergenza sulla base della fiducia personale (amici e familiari che la fanno sentire protetta) e non sulla base delle competenze (professionisti in strategia digitale capaci di curare le relazioni e tutelare la sua immagine)": questo sarebbe il primo grande passo falso dell'influencer. Chi le suggerisce cosa indossare, spiega Esposito, non può essere la stessa persona che poi la aiuta a riemergere da un periodo di crisi profonda. L'imprenditore poi mette nel mirino la strategia di Ferragni e parla di un necessario cambiamento. "Oggi è una donna che lavora come CEO, siede nel board e conclude operazioni societarie da decine di milioni, ma la gestione della sua reputazione è ferma a quella da influencer senza troppe responsabilità. Questo ruolo e la scelta di porsi come modello su temi sociali e politici non le consentono più di passarla liscia con una strigliata: ogni scandalo pubblico genera un impatto profondo con conseguenze su aziende, dipendenti, investitori e un'intera filiera di mercato", afferma.

"Mentire ai bambini ormai...", il video di dei Ferragnez è un disastro | GUARDA

Come procedere, quindi, dopo il pandoro-gate? "Deve ingaggiare i migliori avvocati ed esperti di comunicazione digitale senza badare a spese. Quindi, che trovi un capro espiatorio o che spieghi i suoi errori (stavolta non solo di comunicazione), l'unico modo che ha per uscire dalla crisi è tornare in pubblico", spiega l'esperto di marketing. L'ultimo passo, per Esposito, potrebbe essere poi quello di ricostruire il brand. "Provare a costruire nuovamente un rapporto di fiducia con follower e brand. Non c'è da illudersi: sarà un percorso lungo e faticoso che richiederà anni, durante i quali dovrà contrastare molte piu critiche, pregiudizi e resistenze di quelle a cui e abituata", aggiunge l'imprenditore.