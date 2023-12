Incendio a Tivoli, aperta l'inchiesta: 4 vittime ed evacuati i pazienti

09 dicembre 2023 a

La Procura di Tivoli ha aperto un fascicolo a seguito del rogo che ha colpito l'ospedale San Giovanni Evangelista. Dalla struttura sono stati estratti 4 corpi senza vita, sui quali è stata disposta l'autopsia. È stato completamente domato l'incendio che ha colpito la notte scorsa l'ospedale "San Giovanni Evangelista" di Tivoli, in provincia di Roma. Un centinaio sono i degenti che si trovavano nel nosocomio e che sono state trasferiti in altre strutture sanitarie capitoline. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e i carabinieri, oltre alla Protezione civile. Sulle cause sono ancora in corso i rilievi. Le fiamme sarebbero partite dal terzo piano dell'edificio.

I primi 20 pazienti in condizioni non gravi sono stati trasferiti dalle zone agibili dell'Ospedale di Tivoli all'adiacente palestra comunale "Maramotti", allestita dalla Protezione civile comunale con coperte, cuscini e brandine. Se ne attendono altri 40. Lo si legge sui social del Comune in provincia di Roma. La palestra comunale Maramotti è utilizzata come struttura di "passaggio" per i pazienti che qui attenderanno di essere trasferiti con ambulanza presso altre strutture ospedaliere. Stando a quato si apprende, le fiamme sarebbero partite dal reparto "Rifiuti speciali".