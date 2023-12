Tivoli, scoppia un incendio nell'ospedale: 4 vittime. Evacuati i pazienti

09 dicembre 2023 a

Un incendio è divampato ieri sera intorno alle 22.30 nell'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, in provincia di Roma. Il rogo ha causato la morte di 4 persone che erano ricoverate nella struttura. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco e molte squadre della Protezione Civile di Tivoli. Il Comune ha prontamente attivato il Centro Operativo Comunale per supportare le operazioni di evacuazione dei pazienti. I non gravi sono stati trasferiti nelle zone agibili dell'ospedale. Le squadre di Protezione civile comunale hanno fornito coperte per i pazienti evacuati e stanno provvedendo a trasportare nella palestra le brandine necessarie. Il Pronto Soccorso è stato chiuso quindi chiunque avesse necessità è pregato di rivolgersi presso vicini centri ospedalieri.

I primi 20 pazienti in condizioni non gravi sono stati trasferiti dalle zone agibili dell'Ospedale di Tivoli all'adiacente palestra comunale "Maramotti", allestita dalla Protezione civile comunale con coperte, cuscini e brandine. Se ne attendono altri 40. Lo si legge sui social del Comune in provincia di Roma. L'incendio, domato, ha causato la morte di 4 degenti. La palestra comunale Maramotti è utilizzata come struttura di "passaggio" per i pazienti che qui attenderanno di essere trasferiti con ambulanza presso altre strutture ospedaliere. Attualmente sono in corso verifiche sui locali danneggiati ed è chiusa al traffico via Roma. Pertanto i bus Cotral non effettuano servizio all'interno della città.