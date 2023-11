Monteverde, l'albero killer "era andato a fuoco". Testimonianza choc

26 novembre 2023 a

L'unica certezza è che una donna è morta schiacciata dall'albero spezzato dal vento. Teresa Veglianti, l'82enne che sabato 25 novembre è stata uccisa da un 'tiglio nostrano', è deceduta poco dopo sotto il peso delle fronde della pianta. Domani è previsto, in procura a Roma, un vertice tra il procuratore aggiunto Giovanni Conso, il sostituto procuratore Eugenio Albamonte, che era di turno il giorno della tragedia e gli investigatori dei carabinieri Forestale, per fare il punto sull'inchiesta sull'albero caduto sabato mattina in via di Donna Olimpia a Monteverde, e gli altri 9 ferimenti che si sono verificati sempre ieri, causati sempre da alberi caduti a causa del vento, le cui raffiche hanno superato nella Capitale, nella giornata di ieri, i 70 chilometri orari. Durante l'incontro si stabilirà se riunire in un solo fascicolo la morte della 82enne Teresa Veglianti con gli altri ferimenti che si sono verificati in altre zone. La linea sembrerebbe però, essere quella di procedere in maniera autonoma per quanto riguarda il crollo che ha causato la morte dell'anziana in via di Donna Olimpia e riunificare invece gli altri procedimenti, riunendoli insieme all'inchiesta già aperta prima della scorsa estate, condotta dai carabinieri Forestale, e condotta dall'aggiunto Giovanni Conso, che riguarda la caduta di 345 alberi in diversi quartieri della Capitale, alcuni ei quali hanno ferito passanti e automobilisti.

L'inchiesta della procura, dovrà chiarire se gli uffici preposti alla manutenzione del verde pubblico abbiano ottemperato alle necessarie verifiche sullo stato di salute degli arbusti e se vi siano stati ritardi o omissioni negli interventi di potatura e di messa in sicurezza. La porzione di tronco che è stata sequestrata, verrà periziata dai tecnici dei Forestali. Sempre domani, verrà affidato l'incarico al medico legale per effettuare l' autopsia su Teresa Veglianti.

Un residente, che abita vicino al luogo dove è morta la donna, ha raccontato ai microfoni di LaPresse che "ci sono state segnalazioni, tante. Ad agosto sono venuti a tagliare gli alberi mentre quest’albero caduto è andato a fuoco circa due anni fa. Il tronco era tutto bruciacchiato. Accanto all’albero c’era un secchione e una macchina, una Fiat 500 bianca, che è stata danneggiata dal fuoco. Ora i secchioni sono stati tolti". Secondo il testimone quindi, l’incendio di allora, aveva intaccato il tronco alla sua base, i segni sono ancora evidenti su ciò che rimane dell’albero.