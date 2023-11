Chi l'ha visto, rubati oggetti e foto dai cimiteri romani. L'appello: successo anche a voi?

09 novembre 2023 a

a

a

"Ci è voluta questa donna, la mamma di Elena Aubry, per scoprire che cosa succede al Verano": così la conduttrice di Chi l'ha visto Federica Sciarelli ha introdotto il servizio mandato in onda subito dopo. La ragazza in questione è morta dopo essere caduta dalla sua motocicletta e la mamma si è rivolta al programma perché sono sparite le ceneri della giovane. Il caso è stato riproposto nel corso dell'ultima puntata della trasmissione Rai dedicata alla ricerca di persone scomparse e all'approfondimento di casi di cronaca. "Questo tipo strano, che era già stato fermato con questa sua perversione", ha aggiunto Sciarelli per introdurre il tema del caso. Poi è stato l'inviato a spiegare meglio: "Quest'uomo si chiama Marco Conocchia e deve rispondere davanti alla giustizia di un reato perpetrato nei confronti di chi non c'è più".

"Non lo cercava più nessuno". Come si è tradito il finto suicida beccato in Grecia

"All'interno c'erano tre oggetti: un mazzo di fiori, le ceneri di mia figlia e un quaderno", aveva dichiarato la madre di Elena Aubry nel 2020. Si è poi scoperto che Marco Conocchia, mentre si aggirava nel cimitero monumentale di Roma con un cacciavite in mano, asportava le foto dalle lapidi. "Una condanna a otto mesi sospesa. Ma Conocchia non riesce a resistere. Quando i carabinieri vanno da lui, trovano un'urna verde sigillata. Ma non c'è solo Elena Aubry. I carabinieri trovano le foto di 358 ragazze decedute", ha raccontato l'inviato. Quando l'uomo è stato raggiunto, non ha risposto alle domande che gli sono state poste. Chi l'ha visto ha lanciato allora un appello: "Anche a voi sono scomparsi foto o resti dalle tombe dei vostri cari nei cimiteri di Roma?".