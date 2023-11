Roma, stella di David sulla porta di casa. Il caso a piazza Bologna

02 novembre 2023 a

a

a

Accertamenti in corso da parte della Digos sulla stella di David e un volantino con la foto di un bambino ebreo rapito da Hamas apparso sulla porta di un condominio in zona piazza Bologna, a Roma. Nello stesso palazzo, all’appartamento accanto, era stata esposta sul balcone una bandiera palestinese. Tra le ipotesi al vaglio, dunque, ci sarebbe anche la risposta a questo gesto. Le indagini sono in corso per accertare la matrice dell’atto. Gli stessi agenti della Digos indagano anche sulle quattro pietre d’inciampo oltraggiate a Trastevere. Al vaglio della polizia, anche in questo caso, le immagini delle videocamere della zona. La Digos di Roma indaga anche sulle quattro pietre d’inciampo oltraggiate a Trastevere. Alle prime due pietre - dedicate a Michele Ezio Spizzichino e Amedeo Spagnoletto - si sono aggiunte quelle dedicate ai deportati Eugenio e Giacomo Spizzichino in via Mameli.