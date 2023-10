Roma, furto a casa di Smalling. Ma i ladri non riescono a portare via la cassaforte

31 ottobre 2023 a

a

a

Una banda di ’professionisti’, forse provenienti dall’est Europa, che non ha lasciato tracce. Sarà difficile per la polizia trovare il gruppo di persone che si è introdotto, rompendo il vetro di una finestra, nella villa sull’Appia Antica, in zona Tor Carbone, a Roma, del difensore della Roma Chris Smalling, 34 anni, per mettere a segno un furto. Un ’colpo’ riuscito a metà: i ladri sono fuggiti, forse a mani vuote, quando è scattato l’allarme. Sarà il difensore inglese, che sarà ascoltato nelle prossime ore, a segnalare eventuali oggetti mancanti. La cassaforte, vero obiettivo dei malintenzionati, è rimasta al suo posto. Le indagini sono affidate ai poliziotti della Squadra Mobile di Roma e della Polizia Scientifica. Il calciatore aveva già subito una rapina a mano armata nella sua casa nel 2021 e un tentato furto nel 2023: non c’è pace per l’ex giocatore del Manchester United, che negli scorsi giorni, senza fortuna per via del dolore, aveva provato a rientrare in gruppo dopo il problema tendineo al ginocchio che lo tiene fermo da due mesi.