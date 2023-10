Roma, uomo ferito alla giugulare da due stranieri

31 ottobre 2023 a

Paura a Roma. I carabinieri della Compagnia di Roma Trastevere hanno arrestato due cittadini stranieri, un 46enne bosniaco e un 43enne romeno, entrambi senza fissa dimora e con precedenti. I due stranieri sono indiziati del reato di tentato omicidio ai danni di un 46enne bosniaco, anche lui senza fissa dimora. Il fatto è accaduto in via Portese, nel pomeriggio di mercoledì 18 ottobre, quando alcune chiamate al 112 segnalavano la presenza di un uomo ferito in zona Porta Portese. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e quelli della Stazione Roma Trastevere. Come si legge sul Secolo d'Italia, l'uomo è stato trovato a terra in condizioni gravissime a causa di una profonda ferita alla gola. Stando alla ricostruzione delle forze dell'ordine, il 46enne avrebbe spaccato una bottiglia di vetro e con un coccio avrebbe colpito la vittima al collo, all’altezza della giugulare.