Roma, tiktoker aggredita a Termini. Il racconto choc: "Un laccio intorno al collo"

La tiktoker Anastasia Di Lorenzo ha pubblicato sul suo canale ufficiale un video in cui racconta l'aggressione subita presso la stazione Termini di Roma. Il filmato, in cui la ragazza ripercorre quanto le è accaduto, sta già facendo il giro del web e lasciando senza parole tantissimi utenti. "Sono stata aggredita a Termini. Vi racconto solo adesso questa cosa perché sono stata sotto shock. Stavo semplicemente aspettando un taxi. Erano le 21.30 di sera, neanche era troppo tardi": questa la premessa.

Poi continua: "Stavo aspettando e a un certo punto si avvicina a me un tipo mezzo ubriaco e mi fuma in faccia. Io lo allontano e faccio 'Oh levati'. A un certo punto sto tipo mi viene alle spalle, all'improvviso mi avvolge un laccio intorno al collo e io non ho idea di come abbia avuto la freddezza di fare così e allontanare sto laccio dal collo. Inizio a urlare, a chiedere aiuto. Se ne accorge un vigile del fuoco: lui chiama un poliziotto perché non può agire. Viene il poliziotto, lo caccia. Io mi giro, rimango inerme e continuo ad aspettare il mio taxi".

Ma non è tutto. Anastasia prosegue: "Inizio a piangere: sono senza il taxi, sono stata aggredita. Vengono il poliziotto e il vigile del fuoco e cercano di calmarmi. In tutto questo il vigile del fuoco mi ha detto: 'Stai tranquilla. Noi questo lo conosciamo. Sta sempre qui a disturbare le persone'". Esplode la rabbia della tiktoker: "Ma ancora non l'avete preso? Ancora lo lasciate libero? Nel frattempo il vigile del fuoco mi ha detto: "Dove abiti? Posso chiederti il numero?". Io sono stata appena aggredita e tu mi chiedi il numero e mi dici se ho il ragazzo? Lui mi dice 'Mi dispiace che ti abbia lasciato da sola, se ti avesse accompagnato tutto questo non sarebbe successo'".