Roma, "sono armato": pakistano semina il panico a Parco Leonardo

21 ottobre 2023

Panico al centro commerciale Parco Leonardo, a Fiumicino. Un uomo, presumibilmente pakistano, ha avuto una discussione con un addetto alla sicurezza di un negozio, forse per una sospetta rapina, e avrebbe reagito dicendo di essere armato. Immediato il fuggi fuggi, con l’allarme lanciato per una persona armata e le persone chiuse nei negozi. Secondo quanto apprende l’AGI, il soggetto è conosciuto in zona per essere spesso nell’area del centro commerciale. Sul posto è intervenuta la polizia. Come riporta LaPresse, l’uomo è tornato con in mano un pezzo di legno, verosimilmente un manico di scopa. Qualcuno a quel punto lo avrebbe scambiato per un’arma creando così scompiglio.