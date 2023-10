Stadio Flaminio, il ministro Abodi: vorrei che fosse rigenerato

20 ottobre 2023 a

a

a

Roma, il ministro dello Sport Andrea Abodi esprime un auspicio per la riqualificazione dello stadio Flaminio. «Spero che la Roma faccia il suo stadio, se ci fossero le condizioni, perché ne abbiamo bisogno in tutta Italia. Io a Roma non vorrei vedere il Flaminio com’è, spero di vederlo rigenerato». Sono queste le parole di Andrea Abodi, ministro dello Sport e i Giovani, a «Un giorno da pecora» su Rai Radio 1 parlando della situazione stadi nella Capitale.

Farsa sul restyling dello stadio Franchi di Firenze: ora l'ennesimo ricorso

Poi una battuta sulla sua fede laziale: «Sono tifoso della Lazio, vado a vedere le partite in Tribuna Tevere. Grazie Roma? Un inno alla città che ha bisogno di riscoprire sentimenti che ha perso perché stiamo diventando più aridi. Ma a Roma è arrivata prima la Lazio...», conclude il ministro.