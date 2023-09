Anzio, pestato e investito a 19 anni. Caccia a tre stranieri

Massimiliano Gobbi 25 settembre 2023 a

Aggredito per un rimprovero ad Anzio, grave un giovane italiano. È quanto successo ieri sera intorno alle 19 in pieno centro, in piazza Cesare Battisti, vicino alla fermata del bus. Tre ragazzi a bordo di una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento dall'autorità, hanno aggredito un 19enne in strada. Una violenza avvenuta davanti a testimoni che avrebbero assistito alla lite, avvenuta, a quanto pare, per un rimprovero fatto dalla vittima, dovuta all'alta velocità dell'auto. Infastiditi dal fatto che fossero stati ripresi, questi si sono fermati in prossimità della fermata del pullman per picchiarlo selvaggiamente con calci e pugni in sequenza. Scaraventato a terra in una pozza di sangue, poi, non contenti, lo hanno investito con la loro vettura per poi fuggire via.

Gravemente ferito, il giovane è stato soccorso dai volontari dell'associazione Martiri di Nassiriya, che svolgono servizio in strada, per poi essere medicato dai sanitari del 118 che lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale Riuniti Anzio-Nettuno. Ricoverato in ospedale, il giovane si trova ora in prognosi riservata. Sul posto è intervenuta successivamente una pattuglia della polizia locale che ha immediatamente chiuso la strada per far intervenire gli agenti del commissariato di Polizia di Stato per le indagini del caso. Trovato sull'asfalto un coltello a serramanico, gli agenti stanno acquisendo tutte i filmati provenienti dalle telecamere della zona per risalire all'identikit dei tre malviventi, presumibilmente stranieri, secondo quanto riferito da alcuni testimoni. Importanti, infatti, le parole e le descrizioni riferite agli agenti della Polizia di Stato dalle persone che hanno assistito all'aggressione.