Roma, scippa anziana e viene pestato dalla folla. Attimi di panico

Attimi di panico a Roma. Un uomo è stato aggredito e picchiato da un gruppo di residenti, dopo che aveva scippatto un’anziana di 90 anni. L’uomo, un cittadino indiano di 26 anni, è stato bloccato dagli abitanti di via Ugento al Quarticciolo, nel quartiere del Prenestino. Una ventina di persone, donne e uomini, dopo averlo scaraventato per terra, hanno cominciato a prenderlo a calci, pugni e a colpirlo con un casco. La scena del pestaggio è stata ripresa con un cellulare da una residente affacciata in finestra. Il borseggiatore è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di rapina e l’arresto è stato convalidato questa mattina. Il giudice ha disposto il divieto di dimora nella Capitale. Sono ora in corso le indagini per identificare tutti i responsabili del pestaggio immortalati nel video che subito è diventato virale sui social network.