Roma, scippo in pieno giorno: uomo derubato. Il video choc

Un video che sta facendo il giro del web ha scosso l'opinione pubblica. Due uomini dialogano su un marciapiede vicino a un'automobile parcheggiata. Sullo sfondo un'altra vettura si avvicina in retromarcia. Questo è l'inizio del filmato registrato da una telecamera di videosorveglianza situata in via Tor de Cenci, a Roma. A catalizzare l'attenzione dei più, però, sono stati gli attimi seguenti, quelli in cui un ragazzo scende dalla seconda macchina, raggiunge gli uomini in primo piano e strappa dal collo di uno dei due una catenina. Il video dello scippo è stato condiviso su Instagram dalla pagina Welcome to Favelas.

Un anziano scippato a Roma, in via Tor de Cenci.#Roma pic.twitter.com/5fZqhiOD0J — Davide Scifo (@strange_days_82) August 29, 2023

Un giovane, con l'aiuto di almeno un complice che lo attende in auto ed è pronto a ripartire, scende da una Panda, percorre il marciapiede, raggiunge l'anziano e gli strappa la collana che porta al collo. Intanto la macchina che è pronta a riprenderlo al volo indietreggia e si ferma con il finestrino aperto. In realtà, in un primo momento, il ragazzo prima studia la situazione, si avvicina e poi si scusa come a dichiarare di essere sovrappensiero. Poi. però, torna dai due signori, fa finta di chiedere informazioni e deruba uno dei due. La coppia di uomini tenta di rincorrere il ladro invano.