Roma, i residenti lanciano l'allarme. Incendi a Magliana e Muratella

Massimiliano Gobbi 26 agosto 2023 a

a

a

Fiamme e colonna di fumo alla Magliana. E' quanto successo ai residenti dei quartieri Marconi e Muratella alle prese con due incendi di vegetazione e rifiuti che stanno interessando via della Magliana e via del Cappellaccio, mettendo in allarme tutto il quadrante di Roma sud. A bruciare, due zone ben distinte, una a ridosso del canile della Muratella e del campo nomadi di via Luigi Candoni mentre l'altra a ridosso del viadotto della Magliana, a ridosso della via del Mare, sempre nell'XI Municipio di Roma. A lanciare l'allarme gli abitanti del quartiere che, spaventati dal fumo e dall'imponente colonna di fumo nero che si è alzata in cielo, hanno incominciato a chiamare il numero verde delle emergenze per chiedere un intervento. Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco, che si sono adoperati per domare le fiamme insieme a numerose squadre di volontari della Protezione civile con pick up, autobotti e moduli Aib. In arrivo anche il Dos. "Gli incendi sono due e sono molto grossi - dichiara Marco Lorentini, presidente dell'associazione "Giannino Caria" di protezione civile - Stiamo intervenendo all'altezza del canile della Muratella. Si tratta di un rogo molto esteso, che a causa del vento e al caldo di questo periodo si sta allargando molto rapidamente. Al momento ci sono 3 mezzi di protezione civile con autobotte da 8mila litri e due pick up ma dalla protezione civile regionale, stanno arrivando ulteriori supporti. Due mezzi sono a protezione del canile".

Una situazione di allarme che sta coinvolgendo due sponde del Tevere ma creando non poche difficoltà ai residenti, invasi da un'enorme nube di fumo nera visibile a chilometri di distanza. "Non è la prima volta che, all’altezza della collina, vanno a fuoco sterpaglie, rifiuti e baracche - denuncia Marco Palma, vicepresidente dell'XI Municipio di Roma Capitale - Da anni le sponde del fiume sono oggetto di occupazioni illegali, di raccolta di materiale di scarto. Da febbraio denunciamo tale situazione ma nessuno interviene. Lo scorso anno ci fu uno sgombero, ad agosto, poi un altro incendio ma, a quanto pare, non è cambiato niente. Come mai la discarica abusiva non è stata bonificata? A Comune e Regione chiediamo di intervenire una volta per tutte, riqualificando un'area abbandonata da ormai troppi anni".