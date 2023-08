Nuova Ostia, spara verso le case da un autobus: scatta la caccia all'uomo

24 agosto 2023 a

Spari e paura a Ostia: un uomo è ricercato dopo che dal finestrino di un autobus, ha sparato diversi colpi di pistola verso le case in via Domenico Baffigo nella zona di Nuova Ostia. La Polizia di Stato ha organizzato posti di controllo sul territorio e stanno perlustrando la zona, con un elicottero che è decollato dall’aeroporto militare Pratica di Mare per ricercare l’uomo. È accaduto intorno alle 14,50. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti. L’episodio è l’ultimo, in ordine di tempo, dopo le bombe carta fatte esplodere davanti ad alcune attività commerciali sul litorale.

Bombe carta a Ostia e Fiumicino, il sospetto di Giannini. Cosa fa il prefetto

Prima di Ferragosto per questi eventi il prefetto di Roma Lamberto Giannini ha disposto "un rafforzamento dei servizi di controllo del territorio finalizzato ad affermare 'energicamente' la presenza dello Stato nell’area oggetto di attenzione". Controlli rafforzati su tutto il litorale per verificare se ci sono matrici criminali comuni a quanto è avvenuto a Ostia ma anche a Fiumicino.