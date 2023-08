Roma, la Ztl Fascia Verde slitta di un anno. Sospiro di sollievo per le Euro 4 Diesel

Francesco Forgione 08 agosto 2023 a

a

a

Sulla Ztl Fascia Verde di Roma c’è l’intesa tra Regione Lazio e Comune. Secondo quanto riportato da “Il Messaggero”, Francesco Rocca e Roberto Gualtieri sono pronti a far slittare di almeno un anno lo stop ai mezzi Diesel Euro 4. Ai proprietari di questi mezzi, sarà garantita per almeno un anno in più la circolazione libera nei quartieri semicentrali. A chi invece possiede mezzi più vecchi (con benzina Euro 0,1 e 2, gasolio Euro 0,1,2,3) saranno concessi o sessanta accessi liberi oppure la possibilità di percorrere tra i 600 e i 4000 chilometri annui in base all’anzianità del mezzo posseduto. Con l’approvazione di queste modifiche, sarebbe permesso a Roma di rispettare tutti i parametri sull’emissione di inquinanti e sulla limitazione del gas serra.

Dalla Chiesa non si tiene sulle Ztl a Roma: "Macchina elettrica?"

L’ufficializzazione arriverà nel giro di poche settimane e permetterà al sindaco Gualtieri di includere nelle modifiche l’esclusione dal provvedimento dei veicoli a gpl e metano, deroghe specifiche per ambulanti e troupe cinematografiche e televisive e una serie di bonus all’anno per le auto storiche. Saranno inseriti, con ogni probabilità, anche sconti sugli abbonamenti di bus e treni.

Gualtieri ci ripensa dopo le proteste: retromarcia e stop ai divieti sulla fascia verde

In Campidoglio si parlerà anche degli incentivi alla rottamazione di auto più inquinanti: da notare che dei 650 milioni impegnati dall’ex governo Draghi, su questo fronte ne sarebbero stati spesi solo 200. Per la Regione e la giunta Gualtieri c’è molto lavoro da fare in attesa dell’ufficializzazione dello stop ai mezzi Diesel Euro 4 previsto per il 2024.