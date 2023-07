Laurentina, 5 ragazzi su una Tesla travolgono un'auto: morta una donna

02 luglio 2023 a

Incidente mortale su via Laurentina, ancora sangue sulle strade di Roma. Lo schianto è avvenuto sabato 1 luglio pomeriggio, la vittima è una donna di 67 anni la cui Lancia Y è stata travolta da una Tesla con a bordo cinque ragazzi. Due di loro sono rimasti feriti e portati in ospedale. Non sarebbero in pericolo di vita.

Alla guida della potente auto un romano di 20 anni che, secondo i primi riscontri, avrebbe imboccato la Laurentina al chilometro 21 in direzione Pomezia contromano scontrandosi con la Lancia Y. Il giovane sarà sottoposto a test di alcol e droga. Gli agenti della Polizia municipale intervenuti dopo l'incidente hanno accertato che la macchina era intestata alla società del padre del 20enne, riporta il Messaggero, una ditta specializzata nella pulizia delle auto di lusso.