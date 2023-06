Pitone albino a spasso per San Basilio, i passanti lo accarezzano: video incredibile

20 giugno 2023 a

a

a

Un pitone albino di circa tre metri è stato filmato mentre, docile e sinuoso, strisciava tranquillo per le strade di San Sasilio, periferia est di Roma. Il video girato in via Fabriano, nel cuore del quartiere, è stato diffuso sui sociale dove ha suscitato l'attenzione di moltissimi utenti. Complici non solo le dimensioni del rettile, ma anche il suo colore del tutto particolare. Le immagini mostrano un ragazzo e un bambino che si avvicinano all'animale esotico, con il secondo che addirittura lo accarezza, un altro ragazzino riprende tutto con lo smartphone.

A questo link dil video del pitone albino per le vie di San Basilio (GUARDA)

Come detto si tratta di un pitone albino (Malayopython reticulatus il nome scientifico) ed è difficile capire cosa ci stesse facendo in strada a San Basilio. Si tratta di una specie molto amata tra gli appassionati di animali esotici. È uno dei serpenti più lunghi del mondo: i maschi adulti possono raggiungere i 9,5 metriper fino a 140 kg di peso. Il colore dorato tra il bianco e il giallo e la mole lo rendono un animale davvero unico. L'esemplare in questione, potrebbe essere scappato da un circo o un rettilario, oppure potrebbe essere stato incautamente abbandonato.