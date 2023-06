Incidente Roma, autopsia sul corpo del piccolo Manuel. Perizia sui cellulari degli youtuber

17 giugno 2023 a

È prevista per oggi l’autopsia sul corpo del bimbo di 5 anni morto nell’incidente stradale di Casal Palocco, a Roma. Il pm titolare dell’indagine, che vede iscritto nel registro degli indagati Matteo Di Pietro, il 20enne che era alla guida del Suv Lamborghini, ha affidato l’incarico per l’esame autoptico che verrà svolto al Policlinico di Tor Vergata. Nel procedimento si ipotizzano i reati di omicidio stradale e lesioni. All’inizio della prossima settimana verrà dato il nulla osta per la restituzione della salma alla famiglia per procedere con le esequie.

Ieri stata perquisita dai carabinieri la casa di Di Pietro, ventenne che fa parte del gruppo di youtuber «TheBorderline». Gli inquirenti hanno anche disposto la perquisizione nella sede della società degli youtuber: il ragazzo, che è Ceo e fondatore dell’azienda, è risultato positivo ai cannabinoidi. Analisi sono in corso, inoltre, su cinque cellulari sequestrati ai ragazzi a bordo del suv Lamborghini. I pm hanno conferito ieri mattina anche l’incarico al consulente con l’obiettivo di verificare la presenza nei dispositivi di video e messaggi utili all’indagine per ricostruire quanto avvenuto. La posizione degli altri ragazzi presenti in auto resta al vaglio dell’autorità giudiziaria.