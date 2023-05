Metro Roma, chiusura temporanea per la fermata di Piazza di Spagna

24 maggio 2023 a

Disagi sui trasporti pubblici per i cittadini romani. La sala operativa della metro A ha comunicato la chiusura della Stazione Piazza di Spagna per colpa del fumo. Il fumo è proviene da vicolo del Bottino, quindi dall’esterno della fermata della metropolitana nel cuore di Roma. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina e i vigili del fuoco: dai primi accertamenti il fumo sarebbe stato originato da malfunzionamento di un gruppo elettrogeno posizionato all'ingresso della stazione metro. I pompieri hanno messo in sicurezza l'area e in breve tempo sarà riaperta la fermata.