Sparatoria Roma, ferito un uomo a Castel Romano. Indaga la polizia

Colpi di pistola a Castel Romano dove nel tardo pomeriggio di oggi un uomo di 56 anni, italiano e con precedenti, è rimasto ferito. La sparatoria è avvenuta in via Irina Alberti, a Roma. L'uomo colpito a un braccio è stato trasportato in codice rosso al Campus Biomedico ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo della sparatoria è intervenuta la polizia che ha aperto un'indagine.

La precisazione di Cinecittà World

"Cinecittà World Spa" ha diffuso immediatamente una nota per specificare che la sparatoria non è avvenuta all'interno del parco divertimenti, oggi chiuso al pubblico: "In relazione alla notizia di un ferimento da arma da fuoco, avvenuto in data odierna in località Castel Romano si precisa che l’episodio non è avvenuto all’interno del parco di Cinecittà World né in un terreno di proprietà del parco stesso". Nel comunicato si legge che "l’episodio, in base ai rilievi dell’autorità competente, non coinvolge a nessun titolo il parco, alcun dipendente o collaboratore dello stesso".