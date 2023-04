Poste, tangenti per le forniture informatiche: 16 indagati

29 aprile 2023 a

Maxi-inchiesta per la "rivoluzione digitale" delle Poste. La Procura di Roma lavora a un fascicolo in cui risultano indagate sedici persone tra alti dirigenti, funzionari e rappresentanti legali, di tre grandi aziende italiane accusati di aver pilotato gare pubbliche di appalto attraverso tangenti. Secondo quanto riporta Repubblica le indagini per corruzione e turbativa d’asta, a tre anni dall'apertura, stanno per essere chiuse.

Sotto la lente dei magistrati romani appalti da decine di milioni di euro per prodotti informatici. L’indagine nasce dalla denuncia del titolare di un’impresa esclusa dalle gare nonostante i requisiti, che in certi casi sarebbero stati aggirati dalle aziende finite al centro dell'inchiesta attraverso la presentazione di fatture false. Indagando gli inquirenti hanno scoperto poi il presunto giro di mazzette che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di 16 persone.