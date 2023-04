Roma, la Vela di Calatrava illuminata di notte: "Perché". E scoppia il caso

16 aprile 2023 a

a

a

C'è una questione che assilla nelle ultime ore i residenti del quadrante Sud-Est di Roma: perché è illuminata di notte la Vela di Calatrava, l'opera ancora incompiuta nel quartiere di Tor Vergata. Il caso è esploso sui social quando, di bacheca in bacheca, è rimbalzata la foto della struttura che, in piena notte, risplende sotto il cielo della Capitale. Un gioco di colori incredibile che ha lasciato a bocca aperta i cittadini. La stessa suggestione provata nell'ottobre del 2018 quando però non c'era nessun "giallo" e nessun "caso" sull'opera trasformata all'epoca "semplicemente" nel set di un film, di produzione americana, quello di Ridley Scott (il regista de "Il Gladiatore"). "Perché è illuminata di notte?" domanda un utente sui social. "A cosa serve e chi paga?" chiedono in coro i cittadini.

Nella fase clou della pandemia di Covid 19, durante il periodo di vaccinazione di massa, la Vela era stata adibita ad hub vaccinale per la somministrazione dei sieri anti-coronavirus. Oggi, dopo che l'opera è stata nuovamente abbandonata a se stessa, l'obiettivo è che possa svolgere un ruolo nel Giubileo come polo di accoglienza per alcuni grandi eventi. Sono 70 i milioni di euro messi a disposizione dall’Agenzia del Demanio che, subentrata all’Università di Tor Vergata, dal marzo 2021 è proprietaria del complesso urbanistico “la Città dello Sport”. Ad annunciare il progetto un mese fa è stato proprio il sindaco di Roma Roberto Gualtieri al termine della Cabina di regia riunita a Palazzo Chigi. Insomma, per l'ennesima volta, sull'opera incompiuta di Tor Vergata si riaccendono i riflettori, nel vero senso della parola.