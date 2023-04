06 aprile 2023 a

Il gup ha disposto una perizia al fine di chiarire le cause della morte di Elisabetta Federico, 17 anni, deceduta nel novembre del 2020 in seguito a un trapianto di midollo osseo svolto all’ospedale Bambino Gesù. Nel procedimento sono imputati per omicidio colposo due medici. L’incarico peritale sarà formalizzato il prossimo 10 maggio. All’udienza erano presenti i genitori della ragazza che chiedono «giustizia per quanto avvenuto».