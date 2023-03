Sparatoria a Roma, ucciso un uomo a Torpignattara

13 marzo 2023 a

Ucciso a colpi di arma da fuoco. Sparatoria a Roma, nella periferia di Torpignattara, in via dei Ciceri dove un uomo di 51 anni è stato colpito con tre proiettili al torace mentre era fermo a un benzinaio. La vittima è morta sul colpo mentre gli aggressori sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. Sul posto la polizia. Si tratta del terzo omicidio nel giro di una settimana nella Capitale: l'8 marzo a Tor Cervara era stato ucciso un trentenne romeno; il 10 marzo invece all'Esquilino era stato ucciso con un colpo alla testa mentre guidava la sua Mercedes davanti al suo locale Emanuele Costanza, 41enne noto come chef Manuel Costa.