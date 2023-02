Regione Lazio, il futuro della giunta di Rocca: i nomi forti come assessori

21 febbraio 2023 a

Francesco Rocca si avvicina al giorno della proclamazione dopo la vittoria alle elezioni regionali per il Lazio. E intanto lavora sulla giunta. Ma prima di poter incasellare tutti gli uomini e le donne nei vari assessorati si dovranno consumare una serie di passaggi politici tra i partiti. Secondo quanto ha ricostruito Dire il primo di questi si è tenuto il 21 febbraio: un bilaterale informale Fratelli d’Italia-Lega durante il quale è stato fatto il punto in vista della riunione di giovedì tra i coordinatori regionali di FdI, Lega, Forza Italia, Udc e Noi Moderati. Gli incastri sono complessi, perché oltre a tener presente i rapporti di forza tra i partiti, come sempre bisognerà non perdere di vista anche l’equilibrio tra i territori e la parità di genere.

Gli assessori saranno 10, con il sempre più probabile interim alla sanità per Rocca. Probabilmente sei assessori saranno di Fdi. Ma il resto è ancora un rebus, perché lo schema che potrebbe portare a 2 assessori per Forza Italia e 2 per la Lega potrebbe essere incrinato dalla scelta del presidente del Consiglio. Fino ad oggi si faceva il nome del leghista Pino Cangemi ma si potrebbe anche virare su uno schema con tre assessori leghisti e la presidenza dell’aula a Forza Italia. In questo caso, visto che non si potrà salire oltre il numero di 10 assessori, sarà necessario sacrificare un assessore di Fdi o uno tra gli azzurri di Silvio Berlusconi. Si tratta.

Per ora sembrano sicuri di un posto Roberta Angelilli, che prenderebbe anche la vicepresidenza della Regione, Fabrizio Ghera (in quota Rampelli), Massimiliano Maselli (da sempre vicino a Luciano Ciocchetti) e Giancarlo Righini (uomo nel cerchio dei Meloniani). A rappresentare Frosinone sembra sicuro il leghista Pasquale Ciacciarelli mentre per Latina c’è l’Azzurro Giuseppe Simeone. Da capire chi rappresenterà Rieti e chi Viterbo. Due caselle che però prenderà molto probabilmente Fdi. Intanto si è insediata la commissione elettorale centrale della Corte d’appello. La nomina di Rocca è attesa tra giovedì e venerdì sera.