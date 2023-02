Valle Aurelia, è caccia al branco: così è stato ucciso Micheal Lee Pon

20 febbraio 2023 a

Si indaga sulla morte di Michael Lee Pon, il 50enne di origini filippiche accoltellato e ucciso nella serata di domenica 19 febbraio a poca distanza dalla stazione della metropolitana di Valle Aurelia. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio. Le indagini sono state affidate ai poliziotti della Squadra Mobile.

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti la vittima sarebbe stata avvicinata da un gruppo di persone, forse cinque, probabilmente connazionali: l’uomo è stato ucciso con alcune coltellate all’addome. Gli investigatori stanno ascoltando testimoni e analizzando le telecamere presenti nella zona.

Filippino accoltellato a Valle Aurelia. Era stato aggredito da più persone

L'uomo intorno alle 18:45 circa sarebbe stato colpito dai fendenti mortali durante una rissa scoppiata nel corso di una violenta lite. A segnalarla alcuni passanti. Il motivo della lite e il possibile movente dell'omicidio non sono chiari, così come il fatto che Lee Pon conoscesse o no i suoi aggressori e colui che lo ha ucciso.