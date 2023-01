Incendio Castel Romano, distrutto lo store Orizzonte: indagini sulle cause

Massimiliano Gobbi 31 gennaio 2023 a

Un vasto incendio si è sviluppato ieri sera intorno alle ore 22.15 nel capannone del grande magazzino Orizzonte, nell’area commerciale di Castel Romano, in via del Ponte di Piscina Cupa. La struttura di oltre 3000 metri quadrati è stata gravemente danneggiata dalle fiamme. La sala operativa dei vigili del fuoco, ricevuta la chiamata, ha inviato immediatamente le squadre di soccorso proveniente da diverse sedi sul territorio di competenza della squadra di Pomezia. Le operazioni di spegnimento sono state in una prima fase gestite con estrema tempestività ma anche destrezza data la natura dell’incendio e il materiale di vario tipo all’interno del magazzino che bruciava con il calore che metteva a rischio la stabilità del tetto della struttura.

Di fatto, l’incendio è stato attaccato da più versanti per cercare di evitare il propagarsi delle fiamme. Dall’alto gli uomini con l’ausilio di autoscale gettavano acqua e da terra altre squadre operavano con tubazioni e lance. Tutte le attività sono state coordinate dal capo turno provinciale e dal funzionario di guardia. Le operazioni sono andate avanti per l’intera nottata e proseguono tutt’ora per estinguere completamente il rogo e sono stati necessari far giungere sul luogo ulteriori squadre con mezzi speciali per l’approvvigionamento di acqua con la botte chilolitrica, un grande quantitativo di estinguente schiumogeno per affrontare l’incendio e un mezzo utilizzato per gli interventi in aeroporto.

Non sono ancora state effettuate le verifiche del caso in quanto le operazioni di spegnimento non sono ancora ultimate e non si conoscono le reali cause dolose o colpose, tuttavia in questi casi è bene sempre che le autorità competenti facciano le loro indagini. "Durante le attività di spegnimento - commenta Riccardo Ciofi dal sindacato dei vigili del fuoco - si sono dati il cambio oltre cinquanta pompieri che hanno lavorato durante tutta la notte per fermare le fiamme. Certamente, questo rogo mette in luce la necessità di trovare delle soluzioni più concrete alle problematiche del Corpo della Capitale. Nonostante l’impegno e la dedizione del personale occorre lavorare per aumentare l’organico dei vigili del fuoco per affrontare anche interventi ordinari e straordinari, come in questo caso, senza diminuire la risposta del soccorso tecnico urgente verso i cittadini".