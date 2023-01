Sciopero benzinai, ecco i distributori aperti a Roma: la lista zona per zona

24 gennaio 2023 a

a

a

Sciopero dei benzinai, distributori chiusi dalle 19 di martedì 24 gennaio alle 19 di giovedì 26 gennaio sulla rete ordinaria, e dalle ore 22 di martedì 24 gennaio alle 22 di giovedì 26 gennaio sulla rete autostradale (ma la serrata potrebbe essere ridotta a 24 ore). Lo stop comprende anche la modalità self service, ma per garantire il servizio minimo è comunque prevista l'apertura di alcune stazioni di servizio, indicate dalla Prefettura sulla rete ordinaria e dalla Regione Lazio sulle autostrade. Ecco dove si potrà fare benzina, diesel e gpl nella zona di Roma.

Sciopero benzinai, fumata nera: solo un sindacato lo riduce a un giorno

A1 Milano-Napoli: Prenestina Ovest (km 566), Flaminia Ovest (km 509), La Macchia Ovest (km 611), Flaminia Est (km 509), La Macchia Est (km 611). A12 (Civitavecchia-Roma) Genova-Roma, Tolfa Ovest (km 59), Tirreno Ovest (km 39), Tolfa Est (km 58), Aronne Est (km 9). A24 Teramo-L’Aquila-Roma, Roma Civita Nord (km 48), Colle Tasso Nord (km 11), Tiburtina Sud (km 6). Salaria Ovest (km 21), Salaria Est (km 21). Frascati Ovest (km 14). Frascati Est (km 14). GRA Roma, Selva Candida interna (km 2), Selva Candida esterna (km 2), Casilina interna (km 17), Casilina esterna (km 17), Pisana interna (km 32), Pisana esterna (km 32). Roma-Fiumicino, Magliana Nord (km 6), Magliana Sud (km 6).