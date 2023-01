Smart nella voragine, Salvini affonda il sindaco Gualtieri: "Ecco Roma gestita dalla sinistra"

21 gennaio 2023 a

La Smart finisce nella buca di un cantiere in piazza della Libertà, altezza Ponte Regina Margherita a Roma e la donna alla guida, una 62enne, resta intrappolata. Tanta paura e l'intervento necessario dei vigili del fuoco giovedì scorso nella Capitale per aiutare la vittima a uscire dall'abitacolo. Il video, che immortala l'incidente con l'automobile all'interno della voragine ribaltata sul lato destro, diventa virale sui social. E la polemica scoppia subito. Il colpo più duro arriva dal ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini che denuncia le gravi condizioni in cui versa la Città eterna tra emergenza rifiuti e buche con le strade che sprofondano e i cantieri aperti all'infinito. "Roma e il Lazio, gestiti dalla sinistra, non possono permettersi di vedere sprofondare auto in pieno centro della Capitale" denuncia Salvini condividendo il video dell'incidente. "Il 12 e 13 febbraio, con la Lega, si volta pagina" promette il segretario del Carroccio ricordando che nel Lazio si torna a votare per il nuovo governatore dopo le dimissioni dell'ex presidente Nicola Zingaretti.