Roma, donna uccisa con un colpo di pistola davanti al ristorante: arrestato l'ex compagno

La lite furiosa in mezzo alla strada e poi gli spari. Una donna di 35 anni è stata uccisa ieri sera a colpi di arma da fuoco a Roma, in viale Amelia, nel quartiere Tuscolano. A premere il grilletto sarebbe stato l'ex compagno, 61 anni, al culmine del litigio: la vittima, che stava mangiando in un ristorante sarebbe prima uscita fuori a parlare con l'uomo. Poi la discussione fra i due sarebbe degenerata. La donna avrebbe anche cercato di scappare prima del colpo fatale.

Scattato l'allarme, il controllo a tappeto del territorio ha consentito agli agenti della polizia di arrestato l'uomo, una guardia giurata. Sul posto volanti, squadra mobile e il pm del pool antiviolenza.