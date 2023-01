Roma, venerdì tragico: tre incidenti mortali in un giorno

13 gennaio 2023 a

Un venerdì di sangue quello di oggi sulle strade di Roma. Una strage senza fine che tinge di rosso le vie della Capitale, aggiungendo solo nelle ultime 24 ore tre decessi al drammatico bilancio dei morti sulle strade del 2023. Già nell'anno appena trascorso Roma si era confermata una città pericolosa sotto il profilo della mobilità. Erano stati infatti registrati oltre 11mila incidenti stradali in un anno con 121 morti e 13.862 feriti.

Un tragico bollettino che si apre con la vita spezzata di un 31enne morto stamattina, intorno alle 6.30, in via di Malafede, nel quartiere Casal Bernocchi. Il giovane è morto dopo essersi scontrato con la sua moto contro una Opel Meriva guidata da una giovane di 28 anni. Inutili i soccorsi per il 31enne che è morto sul colpo.

Con il motorino contro un cinghiale: l'incidente è mortale

Poco dopo, intorno alle 9.20, a perdere la vita è stato un uomo di 45 anni. In via Trionfale 11809, in zona Ottavia il 45enne ha perso il controllo dell'auto, una Mercedes classe B, probabilmente a causa di un malore. Anche per lui inutili i soccorsi, il personale del 118 giunto sul posto non ha potuto far altro che accertare il decesso.

Analoga dinamica quella che ha visto coinvolto un uomo di 46 anni, stavolta verso le 13, tra via Ignazio Silone, all'altezza di via Beppe Fenoglio in zona Laurentino 38. L'uomo, a causa di un malore, ha infatti perso il controllo della sua auto una Jeep Renegade terminando la corsa contro un pilone.

Un bilancio grave a cui aggiungere un altro incidente in cui è rimasto gravemente ferito un uomo di 58 anni, sbalzato dalla sua moto, un Honda Sh 300 dopo che un cinghiale ha invaso la carreggiata in via Cassia Nuova altezza via Oriolo Romano, in zona Due Ponti. L'uomo è ricoverato in gravissime condizioni in coma all'ospedale Policlinico Gemelli, dove lotta tra la vita e la morte L'animale è morto sul colpo e la carcassa è stata rimossa.