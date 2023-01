Bufera Cotral, autoerotismo alla guida: autista filmato da due passeggeri

12 gennaio 2023 a

Un conducente del Cotral, la società del trasporto pubblico extraurbano del Lazio, è stato sorpreso in un atto di autoerotismo mentre guidava l'autobus. La scena è stata ripresa con il telefonino da due adolescenti che erano bordo e hanno notato movimenti sospetti all'interno della cabina di guida attraverso lo specchietto retrovisore. A riportare il caso è Repubblica che spiega come il video di circa venti secondi è finito su alcuni gruppi privati sui social network.

I fatti sarebbero avvenuti intorno alle 15 di mercoledì 11 gennaio su un mezzo che percorreva la tratta tra Palombara Sabina e Monterotondo, in provincia di Roma. L'uomo ripreso non sarebbe riconoscibile e "dal video che abbiamo visionato - dichiarano funzionari Cotral a Repubblica - è molto complicato risalire al conducente del mezzo perché non sussistono elementi di riconoscibilità. Abbiamo comunque attivato le verifiche interne".