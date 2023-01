Roma, muore a 27 anni per meningite batterica: visitata e dimessa da 4 ospedali

11 gennaio 2023 a

Dopo essere stata visitata e dimessa da quattro ospedali muore per una meningite batterica. Il calvario di Valeria Fioravanti, 27 anni e impiegata di Aeroporti di Roma, era iniziato a Natale quando, per far rimuovere un ascesso, si era recata al Campus Biomedico a Roma. Poi - il racconto della famiglia a La Repubblica - la ferita si infetta e iniziano le visite negli altri ospedali finché il 29 dicembre Valeria si aggrava "con forti dolori a testa, schiena e collo".

Al Pronto soccorso del Casilino - racconta la famiglia - si sottopone ad una visita dove le viene diagnosticata una semplice cefalea. In tutto 7 accessi in quattro ospedali diversi, fino al decesso avvenuto per meningite batterica. Solo il 5 gennaio, all'ennesimo accesso al pronto soccorso i medici sospettano che si tratti di meningite. Così la corsa per trovare un posto in terapia intensiva in un altro ospedale ancora, poi l'intervento d'urgenza e infine il decesso. Valeria era mamma di una bambina di 13 mesi. "Cacciata dall'ospedale perché esagerava" denunciano i parenti sotto choc.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo a carico di ignoti. Adesso dovranno essere effettuati i dovuti accertamenti medico-legali per fare luce sulla vicenda. La magistratura dovrà inoltre acquisire tutta la documentazione clinica. Una denuncia alla Polizia è già stata presentata.