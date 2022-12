Roma, trovato Danilo Valeri, il ragazzo rapito a Ponte Milvio. Portato in Questura

23 dicembre 2022 a

Sequestro di persona a scopo di estorsione. È questa l’ipotesi di reato per cui procedono i pm della Dda di Roma, coordinati dai procuratori aggiunti Michele Prestipino e Ilaria Calò, che indagano sul rapimento di Danilo Valeri, il ragazzo di 20 anni portato via da un locale di viale di Tor di Quinto da alcune persone. Il giovane è stato ritrovato e portato in Questura per essere ascoltato.

Chi è il giovane rapito nel locale a Roma. "Ritrovato dopo ore, è con la polizia"

Intanto continuano le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti in stretto raccordo con la Dda di Roma. L'obiettivo degli inquirenti è capire chi sono i responsabili del sequestro di persona e quale sia stato il movente.