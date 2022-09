Movida a Roma, identificate più di 300 persone nel weekend

19 settembre 2022 a

Continuano i controlli straordinari per il weekend nelle zone maggiormente interessate dalla movida, notoriamente frequentate da giovani a Roma. Le zone maggiormente interessate sono state quelle di Campo de' Fiori, Ponte Milvio, San Lorenzo, Trastevere, Celio, il quartiere del Pigneto ma anche quelle del litorale a Fiumicino e ad Anzio. Con la polizia hanno concorso ai servizi anche carabinieri, guardia di finanza e polizia locale di Roma Capitale.

Sono state 310 le persone identificate, 142 i veicoli fermati di cui due sottoposti a sequestro amministrativo, 73 le sanzioni al Codice della Strada e una patente di guida ritirata. In zona San Lorenzo, invece, una persona è stata sanzionata per consumo di alcol in strada oltre l’orario consentito.