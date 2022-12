Roma, incidente nel quartiere Garbatella. Morti due giovani di 18 anni

17 dicembre 2022 a

Ancora strade killer a Roma. Questa volta a morire sono stati due ragazzi di 18 anni, Dennis e Riccardo. L'incidente stradale è avvenuto sabato mattina nel quartiere Garbatella a Roma.

Secondo i primi accertamenti i due viaggiavano a bordo di un motorino, quando per cause in via di accertamento, si sono scontrati con un camion frigo sulla circonvallazione Ostiense. I soccorsi sono stati inutili. All'arrivo dei medici, i due giovani erano già morti. Nelle ultime settimane sulle strade della Capitale si è verificata una vera e propria strage di giovani che aumenta ulteriormente il numero delle vite spezzate da inizio anno.