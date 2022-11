Arriva il freddo, termosifoni accesi ma solo per 4 ore: l'ordinanza del sindaco

Francesca Mariani 14 novembre 2022 a

Oggi e domani arriva il freddo, insieme con i temporali. E il Campidoglio corre ai ripari. Finalmente si possono accendere i termosifoni ma solo per quattro ore. Meglio di niente, considerato che le case sono già ghiacciate. Una nuova ordinanza è pronta per consentire l'accensione dei riscaldamenti per un massimo di 4 ore giornaliere a partire da oggi.

«Dal costante monitoraggio delle temperature che stiamo effettuando si rileva che nelle giornate di lunedì 14 e di martedì 15 novembre è previsto un brusco calo delle temperature, con minime attese in diminuzione e comprese tra i 5 e 7 gradi in città, per poi tornare ad aumentare nei giorni successivi - spiega l'assessore capitolino all'Ambiente, Sabrina Alfonsi Per questo, fermo restando quanto previsto dall'ordinanza del 4 novembre e delle deroghe e prescrizioni in essa contenute, stiamo predisponendo una nuova ordinanza grazie alla quale ai romani sarà consentita l'accensione dei riscaldamenti per un massimo di 4 ore giornaliere. Continuando a raccomandare ai cittadini un uso consapevole e responsabile del riscaldamento privato, con questo provvedimento di accensione degli impianti intendiamo dare una adeguata risposta alle necessità delle persone più fragili e alle esigenze del settore turistico-alberghiero, e più in generale delle tante imprese e attività produttive che operano nella Capitale».

Il provvedimento si è reso necessario perché nel Lazio oggi è allerta meteo gialla per temporali dal mattino e per le successive 12 ore. Si prevedono precipitazioni sparse, specie sui settori meridionali della regione, come ha comunicato la Protezione civile regionale. La sala operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato lo stato di allerta del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture «ad adottare tutti gli adempimenti di competenza».