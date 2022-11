'Ndrangheta, arresti a Roma: pasticcerie e panifici gestiti dai clan

09 novembre 2022 a

Locale di ndrangheta individuata a Roma. Su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia della Capitale, a Roma e provincia, nella regione Lazio, in Provincia di Cosenza e Agrigento, è stata realizzata una vasta operazione della Dia per dare esecuzione a un’ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 26 persone. Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, di fare parte di un’associazione per delinquere di stampo mafioso, costituente una cosiddetta locale di ’ndrangheta, radicata sul territorio della capitale, finalizzata ad acquisire la gestione e il controllo di attività economiche nei più svariati settori (ad esempio ittico, della panificazione, della pasticceria, del ritiro delle pelli e degli olii esausti), facendo poi sistematicamente ricorso ad intestazioni fittizie al fine di schermare la reale titolarità delle attività e di numerose ipotesi di attribuzione fittizia di valori. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura - Direzione Distrettuale Antimafia. Dei 26 indagati, 24 sono finiti in carcere e 2 agli arresti domiciliari. L’attività di indagine, condotta dalla Dia - Centro operativo di Roma con il coordinamento della Dda della Procura di Roma, compendia le recenti evidenze connesse alle investigazioni che avevano determinato l’esecuzione, il 10 maggio scorso, di 43 misure cautelari. L’organizzazione di matrice ’ndranghetista, fanno sapere gli inquirenti, si ripropone, alla stregua di quanto ricostruito, in termini di gravità indiziaria, dalle indagini sviluppate dal Centro Operativo Dia di Roma, anche il fine di commettere delitti contro il patrimonio e l’incolumità individuale, affermando il controllo egemonico delle attività economiche sul territorio. Sono tuttora in corso perquisizioni.

«Complimenti alla Direzione investigativa antimafia per l’operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, nei riguardi di un sodalizio criminale ndranghetista radicato sul territorio romano e dedito alla gestione e al controllo di attività economiche - così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi - Agire con determinazione contro le aggressioni al tessuto economico e sociale è fondamentale per dare una risposta concreta alle comunità locali. Ringrazio ancora una volta magistratura e forze di polizia per l’impegno straordinario che stanno profondendo per prevenire e contrastare le organizzazioni criminali che tentano di occupare zone cittadine e settori imprenditoriali», ha concluso il titolare del Viminale.