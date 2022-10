Guerra di striscioni al Colosseo per il centenario della Marcia su Roma

27 ottobre 2022 a

Guerra di striscioni al Colosseo. Una immagine a testa in giù di Benito Mussolini è spuntata a pochi passi dall'Anfiteatro Flavio, al centro di Roma. "28-X-2022 sappiamo come va a finire" il testo accompagnato dalla foto del Duce capovolta, a ricordare i fatti di piazzale Loreto in occasione del centenario della Marcia su Roma che ricorre domani, 28 ottobre.

Poco dopo l’immagine è stata raddrizzata e accompagnata da un altro striscione, a coprire il precedente, con la scritta "100 anni dopo, la marcia continua". Accanto a quest’ultima versione è apparso il logo del Movimento Nazionale, gruppo di estrema destra.

Teatro del botta e risposta a colpi di striscioni il Belvedere degli Annibaldi, con affaccio sul Colosseo, spesso usato per esporre striscioni politici e legati alle rivalità calcistiche.