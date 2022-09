Roma, si spoglia davanti ad una minorenne e rischia il linciaggio. Poi l'arresto

24 settembre 2022 a

a

a

Momenti di tensione a Roma dove un uomo si è denudato mostrando le parti intime a una minorenne davanti a un bar della zona di Centocelle. L’uomo, probabilmente africano, è fuggito quando dal bar è uscita la madre della bimba e alcuni avventori che hanno iniziato a urlare e hanno provato a inseguirlo. Secondo quanto racconta un residente che avrebbe assistito alla scena dalla finestra l’uomo sarebbe stato bloccato e quasi linciato da alcune persone.

«Sotto casa mia ho assistito a un mezzo linciaggio di quelli che si leggono sui giornali - scrive Giancarlo Castelli in un post su Facebook - A na certa sento strillare ‘Fermatelo! Fermatelo!’, m’avvicino e un gruppo di gente aveva bloccato un ragazzo nero». «Lo bloccano, si forma un capannello di gente» e qualcuno grida «ne**o di m***a e gli molla un cazzottone e il ragazzo nero va per terra. A terra, gli arriva qualche calcione anche da qualche avventore capitato lì per caso». Poco più tardi l’uomo è stato arrestato dai carabinieri della stazione Tor Sapienza per tentata violenza sessuale su minore e portato in caserma.