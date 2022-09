Istituto Poggiali-Spizzichino a Roma, genitori in rivolta: "No alle classi pollaio"

Valentina Conti 02 settembre 2022 a

Striscioni, cartelli in pugno, e tanta rabbia. Sit-in di protesta per le “classi-pollaio” davanti al plesso di via Salvatore Di Giacomo dell’Istituto Comprensivo Poggiali-Spizzichino di Roma, alla Montagnola. Insegnanti, famiglie e studenti reclamano risposte su una situazione già attenzionata nei giorni scorsi.

L’Ufficio scolastico regionale non ha dato il via libera alla formazione di una sesta classe di prima media, e allora quest'anno ci saranno 5 classi da 25-26 alunni con due disabilità ciascuna, 2 nel plesso Di Giacomo e 3 al secondo plesso di via Berto. “Non vogliamo fare guerra a nessuno, e non siamo di certo il primo caso in Italia con classi affollate, ma vogliamo far sapere all’opinione pubblica come viene trattata la scuola. In questo modo non viene garantita l’inclusività degli allievi diversamente abili”, spiegano i manifestanti.