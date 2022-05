Olandesi scatenati a Tirana: feriti anche due romanisti e sette poliziotti. Uno è grave

Alessandro Austini 25 maggio 2022 a

Notte fuori controllo a Tirana, dove stasera si giocherà la finale di Conference League tra la Roma e il Feyenoord. La festa per l'evento si mischia con i disordini, da una strada all'altra si passa dalla musica agli incidenti. E il bilancio degli scontri si fa sempre più serio di ora in ora. Tra i sedici feriti complessivi al momento si registrano due tifosi della Roma, quattro olandesi, un uomo albanese e nove agenti di polizia, tra cui uno che sarebbe in condizioni serie stando a quanto riferito da un portavoce del ministero della Sanità.

Sono gli olandesi ad aver creato finora i maggiori problemi in città. Scontrandosi con gli albanesi, i romanisti già arrivati a Tirana che al momento sembrano in minoranza e le forze dell'ordine. Dopo il ferimento di un 45enne albanese, colpito alla testa da una sedia durante la rissa con gli olandesi e portato in ospedale per le cure, ieri sera altri teppisti (non è ancora chiaro se tifosi del Feyenoord o della Roma) hanno assaltato un'auto della polizia con oggetti di vario tipo, rompendo completamente il vetro e la parte anteriore del veicolo.

Intanto olandesi e romanisti, raggruppati in diverse zone di Tirana, si sono scontrati violentemente con la polizia che prova a tenerli a distanza per evitare un contatto diretto tra le fazioni. E capita che finiscano in mezzo agli incidenti anche gli albanesi. Diverse le cariche degli agenti, soprattutto nella zona attorno allo stadio, mentre momenti di grande tensione si sono vissuti anche vicino alla piazza centrale Skenderbeg, dove è in corso la festa organizzata dalla Uefa nella fan zone "neutrale".

Circa 200 tifosi olandesi, muniti di bastoni e pietre, si sono scontrati con la polizia, in via Mustafa Matohiti, sotto la casa del presidente del Partito Democratico, Sali Berisha, presidiata delle forze dell'ordine. A seguito degli incidenti, un agente di polizia è rimasto ferito. In un video diventato virale sui social si vede invece un poliziotto estrarre una pistola mentre avvengono scontri attorno a un furgoncino di tifosi.

Le autorità locali hanno invitato gli esercenti a chiudere tutte le attività alle 23, ma diversi locali sono rimasti aperti. Oggi è stata proclamata giornata festiva a Tirana, tutte le strade attorno allo stadio verranno chiuse al traffico eccetto i taxi ufficiali. E dal mattino si attende l'arrivo della maggioranza dei tifosi romanisti, molti dei quali sprovvisti di biglietti per lo stadio. I cancelli dello stadio apriranno alle 18, la gara inizia alle 21, ma al momento è la cronaca degli incidenti a prendere il sopravvento sull'aspetto sportivo.

