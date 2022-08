Con "Mediterranea" riparte l'Italia

Alberto Fraja 21 agosto 2022 a

La Ministra Elena Bonetti sarà protagonista oggi nel nuovo appuntamento con Mediterranea - La civiltà blu, la rassegna di incontri promossa da Micromegas in collaborazione con il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e la Regione Lazio, e moderata dal vicedirettore del TgLa7 Andrea Pancani. A seguire, nel corso della serata che si svolgerà a Sabaudia presso il San Francesco Charming Hotel a partire dalle 20, il dibattito tra Piercamillo Falasca, il giornalista e scrittore Fulvio Abbate e il direttore del quotidiano «Il Tempo» Davide Vecchi. Elezioni, candidature, retroscena e quant’altro riguardi questa infuocata campagna elettorale, gli argomenti che verranno affrontati nel corso della serata.

Professore associato di analisi matematica all’Università degli Studi di Milano, la Bonetti è ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del governo Draghi. Laureata in matematica collabora con numerose università ed enti di ricerca italiani e internazionali. È da sempre impegnata nel mondo giovanile ed educativo dello scoutismo. Ha un’idea chiara della politica che, prima di assumere l’incarico nell’esecutivo Draghi, ha sintetizzato così: «Considero la politica come servizio e farò del mio meglio per garantire a tutte e tutti pari opportunità e fare delle famiglie il pilastro della comunità».

Il ministro Bonetti sarà il primo degli ospiti ad essere stimolati nel dibattito da Andrea Pancani. Piercamillo Falasca è politico e coordinatore della lista civica nazionale L’Italia c’è. Nato a Sarno nel 1980. Si è laureato in Economia alla Bocconi di Milano, ma la passione per la politica e la vita pensata lo ha sottratto ad una probabile carriera da consulente d'azienda. È fellow dell’Istituto Bruno Leoni, è stato responsabile dell'ufficio legislativo di un gruppo parlamentare alla Camera dei Deputati, assessore al Bilancio della sua città. Tra i fondatori del webmagazine Libertiamo.it, collabora con alcune testate nazionali.